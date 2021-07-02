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Общество

Более 20 миллионов сомов потратит Минобразования за интернет для школ страны

Министерство образования и науки потратит 21 миллион 270 тысяч сомов за услуги интернета (абонплату) для школ страны. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, ведомство объявило тендер на приобретение услуг с 1 августа по 31 декабря. Всего необходимо будет обеспечить интернетом 2 тысячи 117 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

Отмечается, что оплата будет осуществляться на основе актов выполненных услуг по каждой школе с подписью директора и заверенной печатью учебного заведения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199683/
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