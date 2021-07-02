Грамоты и денежные сертификаты. Мэрия Бишкека поздравила столичных медиков

И. о. мэра столицы Бактыбек Кудайбергенов поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, сегодня в зале заседаний мэрии прошла церемония награждения медицинских работников. Градоначальник поздравил их с профессиональным праздником и вручил им почетные грамоты, благодарственные письма и денежные сертификаты за победу в конкурсе, проводимом городским управлением здравоохранения мэрии.

В номинации за звание «Лучший медицинский коллектив 2021 года» среди центров семейной медицины первое место заняли ЦСМ № 8 ОЦСМ Свердловского района и ОЦСМ Первомайского района. Они получили сертификаты по 150 тысяч сомов, второе место и сертификат на 100 тысяч сомов вручен ЦСМ № 4 ОЦСМ Свердловского района.

Первой среди стационаров стала Городская клиническая больница № 1, она получила сертификат на 250 тысяч сомов. Второе место и сертификат на 150 тысяч сомов вручен Городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи.

Звание «Лучший медицинский коллектив» среди специализированных организаций здравоохранения и сертификаты по 100 тысяч сомов получили Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора и Стоматологическая поликлиника № 3.

«Мэрия столицы поздравляет всех медицинских работников с профессиональным праздником, желает крепкого здоровья, успехов в профессиональной деятельности и благополучия. Сейчас мы переживаем сложный период времени — в мире продолжается пандемия коронавируса. И вы, наши дорогие медицинские работники, стойко и мужественно принимаете вызовы этого недуга. Именно вы оказываетесь на переднем крае борьбы с распространением вируса. Пожалуйста, берегите себя, своих близких и родных», — отметили в муниципалитете.

День медика в Кыргызстане отмечается в первое воскресенье июля.