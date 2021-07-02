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Общество

Скончался бывший директор государственного ИА «Кабар» Станбек Усупов

На 88-м году жизни скончался бывший директор государственного информационного агентства «Кабар», журналист Станбек Усупов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры.

Станбек Усупов родился 5 мая 1934 года в селе Боз-Бешик Джети-Огузского района Иссык-Кульской области. В 1958 году он окончил факультет журналистики Казахского государственного университета.

Трудовую деятельность начал в газете «Ленинчил жаш» с должности литературного сотрудника, позже стал редактором издания.

С 1967 по 1970 год обучался в аспирантуре Академии общественных наук при ЦК КПСС, защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук.

С 1971 по 1974 год Станбек Усупов работал редактором газеты «Правда Иссык-Куля», заместителем редактора газеты «Советтик Кыргызстан».

В 1976-1986 годы — главный редактор журнала «Кыргызстан коммунисти», с 1986 по 1992 год возглавлял Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ), ныне «Кабар».

Минкультуры
Фото Минкультуры. Станбек Усупов

С 2000 года исполнял обязанности профессора факультета журналистики Бишкекского государственного университета имени Карасаева.

В 1988 году ему присвоено почетное звание заслуженного журналиста Киргизской ССР, был членом Союза журналистов СССР и Союза писателей СССР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199664/
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