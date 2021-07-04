В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 14 тысяч 856 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 10 тысяч 855 пациентов, в больницах — 4 тысяча 1 человек. В том числе 169 человек — в крайне тяжелом состоянии, 1 тысяча 151 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 2 тысяч 623 человек (или 65,5 процента) — оценивают как средней тяжести, 58 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 710 пациентов, из них в Бишкеке — 393, Оше — 81, Чуйской области — 83, Ошской — 30, Таласской — 7, Нарынской — 17, Иссык-Кульской — 12, Джалал-Абадской — 66, Баткенской — 21.

С начала марта 2020 года выздоровели 112 тысяч 644 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.