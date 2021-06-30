Пациенты с пересаженными органами выйдут на митинг к Минздравсоцразвития

Завтра пациенты с пересаженными органами выйдут на митинг к Министерству здравоохранения и социального развития. Об этом 24.kg сообщила одна из пациенток Диляра Утюшева.

По ее словам, люди недовольны тем, что государство намерено купить для них непроверенные дженерики вместо оригинальных препаратов-иммуносупрессоров.

«Мы принимаем иммуносупрессоры, чтобы пересаженные органы не отторгались. Пьем ежедневно и пожизненно. Принимаем препараты, которые нам назначали врачи, проводившие трансплантацию. Но большинство из нас оперировались за рубежом и по европейским технологиям. И препараты у нас все европейские. Мы вынуждены приобретать их за границей. В месяц в среднем они обходятся в $100», — отметила она.

Диляра Утюшева добавила, что в этом году выделено 70 миллионов сомов на приобретение иммуносупрессоров. «Минздравсоцразвития закупило российские дженерики. Это препараты — не оригиналы. Так как Россия под санкциями, пытаемся выпускать свои препараты. Но ведь на их испытание нужно время. Мы напрямую говорили с производителями, на их сайтах никаких рекомендаций, отзывов пациентов нет. Они сказали, что только начинают», — сказала она.

Пациентка отметила, что в Кыргызстане нет лаборатории, которая бы постепенно перевела их на новые препараты. «Замена иммуносупрессоров — это очень сложный процесс. И потом врачи не обучены, нет палат, куда бы нас положили и потихоньку переводили, смотрели бы на результаты», — добавила она.