10:02
USD 84.66
EUR 100.76
RUB 1.17
Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались восемь человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще восемь человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зафиксировали два летальных случая, Оше — один, Иссык-Кульской области — два, Баткенской — три.

С марта 2020 года в республике скончались 2 тысячи человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199332/
просмотров: 418
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 39 медработников
Коронавирусом болеют 11 тысяч 843 человека, 1 тысяча 120 — в тяжелом состоянии
В КР выявили 1 965 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 125 003
В Москве транспорт и магазины могут стать недоступными для невакцинированных
Разработчик «Спутника V» призвал вакцинироваться каждые полгода
Третья волна COVID-19. Состояние спикера Жогорку Кенеша ухудшилось
COVID-19. ВОЗ не рекомендует сдавать тест на антитела перед вакцинацией
Минздравсоцразвития развернуло отделение для приема больных детей с COVID-19
Повторные выборы. Провести нельзя отложить
Третья волна COVID-19. Издан приказ об обязательной вакцинации медиков
Популярные новости
Третья волна COVID-19. Топ-10 самых простых упражнений дыхательной гимнастики Третья волна COVID-19. Топ-10 самых простых упражнений дыхательной гимнастики
Много ненависти и&nbsp;оскорблений в&nbsp;соцсетях. Испанец о&nbsp;жизни в&nbsp;Кыргызстане Много ненависти и оскорблений в соцсетях. Испанец о жизни в Кыргызстане
В&nbsp;Кыргызстане избран новый муфтий. Им&nbsp;стал Замир Ракиев В Кыргызстане избран новый муфтий. Им стал Замир Ракиев
COVID-19. Как справиться со&nbsp;стрессом и&nbsp;сохранить психическое здоровье COVID-19. Как справиться со стрессом и сохранить психическое здоровье
Бизнес
Погружайтесь в&nbsp;мир кыргызских фильмов в&nbsp;онлайн-кинотеатре IVI вместе с&nbsp;Beeline! Погружайтесь в мир кыргызских фильмов в онлайн-кинотеатре IVI вместе с Beeline!
Индийские миротворцы удостоились награды ООН в&nbsp;Судане Индийские миротворцы удостоились награды ООН в Судане
Погашайте кредиты и&nbsp;пополняйте счета &laquo;Халык Банка&raquo; через &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Погашайте кредиты и пополняйте счета «Халык Банка» через «О!Деньги» без комиссии
ККМ-онлайн: что нужно знать предпринимателям? ККМ-онлайн: что нужно знать предпринимателям?
30 июня, среда
10:00
Популизм и двойные стандарты. Когда не извлекли уроков из ситуации с "Кумтором Популизм и двойные стандарты. Когда не извлекли уроков...
09:48
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 39 медработников
09:46
Коронавирусом болеют 11 тысяч 843 человека, 1 тысяча 120 — в тяжелом состоянии
09:44
Из Туркменистана в Бишкек прилетел первый самолет с товарами
09:41
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались восемь человек