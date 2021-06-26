COVID-19. Функционал горячей линии 118 расширят

В Министерстве здравоохранения и социального развития обсудили вопрос возможности расширения функционала горячей линии 118. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что в ходе совещания была отмечена важность обеспечения населения широким спектром инструментов для получения актуальной информации по вопросам COVID-19 и вакцинирования. Обсудили также вопрос объединения площадок для информирования населения в единую службу. Эти изменения обусловлены требованиями эффективности.

По словам замминистра Бакыта Джангазиева, необходимо обеспечить все возможности для получения гражданами необходимой информации и медицинских услуг в удобной и доступной форме.

«Мы обязаны также обеспечить и альтернативу онлайн инструментам, чтобы все без исключения могли получить консультации, не подвергая себя опасности в очередях, записаться и получить медицинские услуги. Граждане не должны звонить по одному номеру, чтобы вызвать мобильную бригаду или получить консультацию, а затем звонить по другому номеру, чтобы получить рекомендации по вакцинации. Для этого необходимо оперативно перенести горячую линию по вакцинации на систему 118, провести соответствующую подготовку операторов горячей линии», — сказал Бакыт Джангазиев.

По результатам совещания все подразделения получили соответствующие указания по проработке возможности расширения функционала единой линии 118.