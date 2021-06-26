Изменение климата. В Бишкеке открылась выставка о проблеме таяния ледников

В Бишкеке в Музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открылась фотовыставка «Танец танцующих ледников». Ее организовали в преддверии 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата.
На фотовыставке представлены фотографии ледников Кыргызстана, а также снимки проекта устойчивого горного художества «Агония ледника».
На изображениях, предоставленных Центральноазиатским институтом прикладных исследований Земли, продемонстрированы отечественные ледники и их состояние.
Показали также изображения французского фотографа Лауренса Пиаже. Он запечатлел ледник Роны в Швейцарии, покрытый брезентом.
Фотовыставку проводят в рамках проекта «Политические действия для климатической безопасности в Центральной Азии». Посетить экспозицию можно до 9 июля.