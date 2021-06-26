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Общество

Изменение климата. В Бишкеке открылась выставка о проблеме таяния ледников

В Бишкеке в Музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открылась фотовыставка «Танец танцующих ледников». Ее организовали в преддверии 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата.


На фотовыставке представлены фотографии ледников Кыргызстана, а также снимки проекта устойчивого горного художества «Агония ледника».

Цель мероприятия — привлечь внимание общественности к бережному отношению к воде и проблеме уменьшения площади ледников, связанной с изменением климата.

На изображениях, предоставленных Центральноазиатским институтом прикладных исследований Земли, продемонстрированы отечественные ледники и их состояние.

Показали также изображения французского фотографа Лауренса Пиаже. Он запечатлел ледник Роны в Швейцарии, покрытый брезентом.

Отмечается, что площадь оледенения в Кыргызстане сократилась на 16 процентов, при этом площадь крупных ледников — на 17 процентов. Неблагоприятное сочетание климатических условий для существования и развития оледенения в Тянь-Шане и Памиро-Алая продолжается. Деградация ледников усиливается, и отступают они с различной интенсивностью.

Фотовыставку проводят в рамках проекта «Политические действия для климатической безопасности в Центральной Азии». Посетить экспозицию можно до 9 июля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198944/
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