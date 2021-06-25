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Общество

Баткенский госуниверситет выделил 40 бюджетных мест для абитуриентов региона

Баткенский государственный университет выделил дополнительно 40 бюджетных мест и снизил пороговый балл для абитуриентов из пострадавших в недавнем приграничном конфликте сел. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра образования и науки КР Нурлан Омуров.

Такие меры приняты в связи с конфликтом на кыргызско-таджикской границе, который произошел в конце апреля в Лейлекском и Баткенском районах.

«Пороговый балл снижен со 110 баллов до 100 для бюджетной формы обучения, для контрактной — 95 баллов», — рассказал Нурлан Омуров.

Замминистра отметил, что для поступления в университеты Бишкека условия остались стандартными.

В последних событиях на кыргызско-таджикской границе пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуированы из зоны конфликта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198881/
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