Ограничивать права людей, непривитых от COVID-19, Минздрав КР не будет

Ограничивать права людей, непривитых от COVID-19, Минздрав предлагать не будет. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, такие меры продвигать не будут, поскольку экономическая ситуация в стране «очень тяжелая».

Он отметил, что ведется разъяснительная работа среди населения о необходимости вакцинирования.

«Каждый день наши специалисты выступают в СМИ. Вакцинация у нас добровольная, мы всех зовем, а заставлять не можем. У нас народ в Кыргызстане такой — начнем заставлять, они, наоборот, пойдут митинговать. Зачем нам это? Все добровольно», — подчеркнул Алымкадыр Бейшеналиев.

Отметим, что в некоторых странах людей, не получивших вакцину от коронавируса, предлагают не пускать в самолеты, точки общепита, университеты.

А как вы считаете?