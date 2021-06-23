17:15
USD 84.56
EUR 100.60
RUB 1.16
Общество
Сюжет: COVID-19

Ограничивать права людей, непривитых от COVID-19, Минздрав КР не будет

Ограничивать права людей, непривитых от COVID-19, Минздрав предлагать не будет. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, такие меры продвигать не будут, поскольку экономическая ситуация в стране «очень тяжелая».

Он отметил, что ведется разъяснительная работа среди населения о необходимости вакцинирования.

«Каждый день наши специалисты выступают в СМИ. Вакцинация у нас добровольная, мы всех зовем, а заставлять не можем. У нас народ в Кыргызстане такой — начнем заставлять, они, наоборот, пойдут митинговать. Зачем нам это? Все добровольно», — подчеркнул Алымкадыр Бейшеналиев.

Отметим, что в некоторых странах людей, не получивших вакцину от коронавируса, предлагают не пускать в самолеты, точки общепита, университеты.

А как вы считаете?

Стоит ли ограничивать права людей, непривитых от COVID-19?

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198667/
просмотров: 101
Версия для печати
Материалы по теме
Для зараженных COVID-19 свободна 191 койка в медучреждениях Бишкека
Алымкадыр Бейшеналиев: В Кыргызстане есть повторно заразившиеся COVID-19
В Беловодском психоневрологическом доме-интернате выявили COVID-19
COVID-19. Как лечиться в домашних условиях, чтобы не нанести вред здоровью
COVID-19 в мире. Заразились более 179,1 миллиона, умерли более 3,8 миллиона
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразился 31 медработник
В КР коронавирусом болеет 7 тысяч 890 человек, 881 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались восемь человек
В КР выявили 738 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 117 284
COVID-19. В ВОЗ заявили о продолжающемся снижении числа новых случаев в мире
Популярные новости
COVID-19. Как лечиться в&nbsp;домашних условиях, чтобы не&nbsp;нанести вред здоровью COVID-19. Как лечиться в домашних условиях, чтобы не нанести вред здоровью
Цены растут. Все больше кыргызстанцев готовы обменивать свои вещи на&nbsp;продукты Цены растут. Все больше кыргызстанцев готовы обменивать свои вещи на продукты
Бывшему президенту Атамбаеву срочно требуется медицинское обследование Бывшему президенту Атамбаеву срочно требуется медицинское обследование
Названа причина роста цен на&nbsp;морковь Названа причина роста цен на морковь
Бизнес
Акция! Купи любой смартфон в&nbsp;MegaStore и&nbsp;получи серебряный номер в&nbsp;подарок Акция! Купи любой смартфон в MegaStore и получи серебряный номер в подарок
Как воспользоваться услугами компании &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; удаленно Как воспользоваться услугами компании «Газпром Кыргызстан» удаленно
Dos Credobank дарит добро Dos Credobank дарит добро
EURO-2020: Хорватия&nbsp;&mdash; Шотландия, Словакия&nbsp;&mdash; Испания эксклюзивно на&nbsp;O!TV EURO-2020: Хорватия — Шотландия, Словакия — Испания эксклюзивно на O!TV
23 июня, среда
17:09
Ограничивать права людей, непривитых от COVID-19, Минздрав КР не будет Ограничивать права людей, непривитых от COVID-19, Минзд...
17:06
Секретари Совбезов ШОС в Душанбе обсудили противодействие терроризму
17:02
Как пополнить Токтогульское водохранилище. Ноу-хау от депутата
16:19
Омурбек Текебаев хочет вернуть депутатский мандат через суд. В нелегитимный ЖК?
16:19
Дзюдоист Владимир Золоев получил лицензию на Олимпийские игры в Токио