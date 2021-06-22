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Общество

День скорби. Ветераны Вооруженных сил возложили цветы к Вечному огню в Бишкеке

Сегодня на площади Победы ветераны организации вооруженных сил страны возложили цветы к Вечному огню на Старой площади в Бишкеке по случаю Дня скорби. Восемьдесят лет назад, в 1941 году, фашистские войска развязали войну.

По словам ветеранов, с первой секунды боевых действий и до самой победы пограничники защищали Родину и стали примером для подрастающего поколения.

Цель сегодняшнего мероприятия — воспитать дух патриотизма у молодежи. Участники акции памяти обратились к кыргызстанцам и пожелали мира.

Ранним утром 22 июня 1941-го фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Были нанесены массированные авиационные удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам расквартирования военных частей и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198418/
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