В жилом массиве «Ак-Ордо» в Бишкеке появилась стела

В столичном жилом массиве «Ак-Ордо» появилась стела. Об этом сообщили в пресс-службе Бишкека.

По ее данным, она расположена на перекрестке улиц Гагарина и Жакшылык. «Отныне стела станет визитной карточкой жилого массива», — отметили в мэрии.

«Высота стелы 8 метров. Она полностью облицована гранитом, конструкция выполнена в виде гор, с объемными буквами», — отметили в мэрии.

Кроме того, возле стелы установили скамейки ручной работы, высадили многолетние хвойные туи, уложили брусчатку и посеяли газон. Над благоустройством общественного пространства работали специалисты муниципального предприятия «Бишкексвет».

Все элементы декорации в ночное время освещаются светодиодными лентами и прожекторами.

Все инсталляции, скамейки, опоры наружного освещения изготовлены в цехе предприятия.