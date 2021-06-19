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Общество

Мэрия Бишкека разработала проект запрета наличной оплаты за проезд

Мэрия Бишкека получила положительный ответ на анализ регулятивного воздействия к проекту постановления БГК о внесении изменений в правила организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, действующие правила утверждены горкенешем в 2011 году. В связи с внедрением проекта «Электронное билетирование в общественном транспорте» муниципалитет разработал новый проект постановления (правила) и АРВ к нему, и в октябре 2018 года они были направлены в Министерство экономики. «В ведомстве ответили, что АРВ соответствует методике проведения анализа регулятивного воздействия нормативных правовых актов на деятельность субъектов предпринимательства, утвержденной постановлением правительства от 30 сентября 2014 года», — отметили в мэрии.

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В ноябре 2019-го документ направили на рассмотрение очередной сессии горкенеша. «Однако постоянная комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и инвестициям БГК вернула проект на доработку», — отметили в мэрии.

В январе 2021 года мэрия повторно направила проект постановления в Минэкономики. Ведомство информировало о необходимости повторного проведения анализа регулятивного воздействия согласно новой методике, принятой в сентябре 2020-го.

АРВ был разработан и направлен в Министерство экономики и финансов 26 мая. Накануне из ведомства пришло положительное заключение. 

«На данный момент мэрия готовит проект постановления, который будет направлен на рассмотрение очередной сессии Бишкекского городского кенеша», — отметили в муниципалитете.

Напомним, что в мае 2019-го муниципалитет заключил соглашение со швейцарской компанией ВРС AG о внедрении системы электронного билетирования в общественном транспорте. Компания обязалась предоставить необходимое оборудование, выполнить его монтаж и ввести в эксплуатацию. А потом в течение пяти лет обслуживать и ремонтировать систему. Затем по соглашению все добро перейдет муниципалитету.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198267/
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