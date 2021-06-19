Закрыты после 23.00. Как клубы и кафе соблюдают ограничения из-за COVID-19

В Бишкеке на днях ввели очередные ограничения из-за высокой заболеваемости COVID-19 и внебольничной пневмонией.

С 17 июня ограничили режим работы увеселительных заведений (ночные клубы, рестораны, точки общественного питания, кафе, караоке, бары), в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах, с 23.00 до 7.00.

Журналист 24.kg вместе с сотрудниками Октябрьской районной администрации и правоохранительными органами посмотрел, как выполняются эти предписания.

Несмотря на то что увеселительные заведения должны закрываться в 23.00, ресторан Rixos Hall проводил той на сотню человек.

С администрацией провели профилактическую беседу о соблюдении постановления муниципалитета. Составили протокол по статье 293 Кодекса о нарушениях.

Как отметили инспекторы, принудительно остановить мероприятие и закрыть заведение не в их компетенции.

Владелец должен оплатить штраф в размере 3 тысяч сомов. Если нарушитель не сделает этого в течение трех месяцев, то будет начислена пеня и ему придется раскошелиться уже на 6 тысяч сомов.

Далее комиссия направилась в заведение Red Fox. Поначалу администратор препятствовала сотрудникам мэрии и категорически отказывалась впускать их. Девушка ссылалась на то что кафе закрыто, а работает лишь навынос.

Однако инспекторы объяснили, что помещение находится на муниципальной земле и, согласно договору, владельцы не должны препятствовать проверке.

Когда зайти в кафе все же удалось, проверяющие зафиксировали несколько посетителей. Но администратор продолжала уверять, что они ждут своих заказов и покинут территорию. Тем не менее составлен протокол о нарушениях.

Представители муниципалитета отмечают, что многих владельцев заведений информируют о предстоящей проверке заранее в WhatsApp группах. Поэтому администраторы увеселительных заведений в спешке выключают освещение, выводят гостей через черный вход.

Следующая точка — ночной караоке-бар «40×40». Владельцы поступили хитро — освещения как снаружи, так и внутри не было, а дверь оказалась заперта. Через некоторое время вышла администратор и сообщила, что они закрыты. Однако в нескольких залах располагались до 40 гостей. Увидев журналистов, они стали покидать помещение.

По словам администрации, этих клиентов они приняли еще до 23.00. Однако постановление мэрии нарушено. Бар оштрафовали.

Напротив караоке находится кафе «Сария». Как сообщил его охранник, заведение закрыто с 23.00. Он также любезно согласился показать инспекции и журналистам, что происходит внутри. Действительно залы оказались пустые, клиентов не было. Инспекторы подытожили, что здесь соблюдают постановление мэрии.

Аналогичная ситуация и с ночным клубом AVE. На дверях висит объявление: «Уважаемые гости, мы ушли на карантин. До новых встреч!».

В 12-м микрорайоне ночной бар Private также продолжал работать и в 01.30. В помещении находилось до 20 человек. Составлен протокол.

Сотрудники столичного муниципалитета подчеркнули, что рейды будут продолжаться регулярно. До какого числа действует постановление, городские власти еще не определили. В целом рейд показал, что большинство представителей хозсубъектов препятствуют работе инспекторов, отказываются предоставлять документы и в некоторых случаях даже запирают двери — не выпускают проверяющих.