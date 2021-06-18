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Общество

В Бишкеке отремонтируют центр для пожилых «Ардагер»

В Бишкеке отремонтируют центр для пожилых «Ардагер». Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, управление капитального строительства объявило тендер на благоустройство и ремонт фасада здания. Общая стоимость работ — 10 миллионов сомов. Деньги выделены из городского бюджета.

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Накануне центр посетила вице-мэр города Виктория Мозгачева. Она ознакомилась с техническим состоянием здания. Из-за сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации с 18 марта 2020 года «Ардагер» закрыт на карантин и не принимает пожилых горожан.

«Постояльцев нет, но администрация центра на месте, работают по графику. Систематически проводятся дезинфицирующая уборка, косметической ремонт для того, чтобы здание было готово встретить старых и новых постояльцев после завершения карантина», — отметили в муниципалитете.

Центр «Ардагер» является медико-социальным учреждением реабилитационного типа, предназначенным для пожилых жителей столицы. Он открыт в 1994 году по инициативе мэрии и содержится за счет средств городского бюджета. Основное направление — поддержание здорового образа жизни, организация рационального питания, лечения, отдыха и развития творческого потенциала. Центр рассчитан на 80 человек, ежегодно здесь отдыхают около 960 пожилых людей.

Подробную информацию о центре можно получить у директора Турмана Майтикова: 0312376103, 0312465874, 0509312312.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198179/
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