19 июня: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Чуйская область Чуйская область

9.00-17.00 — село Петровка (улицы Центральная, Луговая, Гайдара, Советская, Заводская).

2 Таласская область

9.00-17.00 — село Бакай-Ата.

3 Ошская область Ошская область

8.00-17.00 — села Фуркат, Тут-Зар, Мундуз, Кызыл-сай, Гулистан, Айырма, Вахым, Жангактаги, Коен, сельские управы Нур-Абад, Будалык, Булолу, Конур-Добо, Каблан-Кол, Корул, Гульча, Заргер, Чангет, Ийри-Суу, Жыланды, Салам-Алик, Ак-Жар, Кызыл-Тоо, Колдук.

4 Баткенская область Баткенская область