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Общество

19 июня: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Чуйская область
  • 9.00-17.00 — село Петровка (улицы Центральная, Луговая, Гайдара, Советская, Заводская).
2
Таласская область
  • 9.00-17.00 — село Бакай-Ата.
3
Ошская область
  • 8.00-17.00 — села Фуркат, Тут-Зар, Мундуз, Кызыл-сай, Гулистан, Айырма, Вахым, Жангактаги, Коен, сельские управы Нур-Абад, Будалык, Булолу, Конур-Добо, Каблан-Кол, Корул, Гульча, Заргер, Чангет, Ийри-Суу, Жыланды, Салам-Алик, Ак-Жар, Кызыл-Тоо, Колдук.
4
Баткенская область
  • 8.00-17.00 — сельская управа Уч-Коргон, город Кызыл-Кия (улицы Советская, Комсомольская, Новая, Хрипченко, Маяковского, Солнышко, Ленина, Масалиева, Нооруз, Жусубалиева, Джальская, Султанова, Спортивная, Кулатова, Привокзальная, Иродан, Механизаторская, Тынчтык, Набережная, Тешик-Арык, Жаштык, Ак-Булак, Орто-Кыштак, Беш-Капа).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198164/
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