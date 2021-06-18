19 июня: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».
1Чуйская область
- 9.00-17.00 — село Петровка (улицы Центральная, Луговая, Гайдара, Советская, Заводская).
2Таласская область
- 9.00-17.00 — село Бакай-Ата.
3Ошская область
- 8.00-17.00 — села Фуркат, Тут-Зар, Мундуз, Кызыл-сай, Гулистан, Айырма, Вахым, Жангактаги, Коен, сельские управы Нур-Абад, Будалык, Булолу, Конур-Добо, Каблан-Кол, Корул, Гульча, Заргер, Чангет, Ийри-Суу, Жыланды, Салам-Алик, Ак-Жар, Кызыл-Тоо, Колдук.
4Баткенская область
- 8.00-17.00 — сельская управа Уч-Коргон, город Кызыл-Кия (улицы Советская, Комсомольская, Новая, Хрипченко, Маяковского, Солнышко, Ленина, Масалиева, Нооруз, Жусубалиева, Джальская, Султанова, Спортивная, Кулатова, Привокзальная, Иродан, Механизаторская, Тынчтык, Набережная, Тешик-Арык, Жаштык, Ак-Булак, Орто-Кыштак, Беш-Капа).