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Общество

ВОЗ: Каждая сотая смерть в мире происходит в результате самоубийства

Число суицидов в мире за 20 лет сократилось на 36 процентов, однако они по-прежнему являются одной из главных причин смерти в мире. Об этом говорится в новом руководстве для властей стран, которое поможет им принять меры, необходимые для предотвращения суицидов, сообщили «Новости ООН».

В результате самоубийств ежегодно умирает больше людей, чем от ВИЧ, малярии и рака груди. Суициды уносят больше человеческих жизней, чем войны и убийства. По данным ВОЗ, в 2019 году 700 тысяч человек покончили с собой. Каждая сотая смерть в мире — это результат самоубийства.

На сегодня лишь в 38 странах существует национальная стратегия по борьбе с самоубийствами.

В ВОЗ напоминают, что число самоубийств может сильно отличаться в разных возрастных группах, странах, регионах. 79 процентов суицидов приходятся на страны с низким и средним уровнем дохода. Больше всего самоубийств регистрируется в Африке, меньше всего — в регионе Восточного Средиземноморья.

Специалисты также отмечают, что одним из факторов риска развития суицидального поведения является гендерная принадлежность. Показатели самоубийств среди мужчин более чем в два раза превышают аналогичные показатели среди женщин.

Чаще всего в результате самоубийств умирают люди в возрасте от 15 до 29 лет. Суицид занимает четвертое место в списке главных причин смерти среди подростков и молодежи. Поэтому важно следить за эмоциональным состоянием подростка и предоставлять ему необходимую поддержку.

Доверительные беседы с родителями и учителями, защита от издевательств в школе и интернете, профессиональные советы психологов — все это помогает предотвращать суициды.

По данным ВОЗ, для совершения самоубийства чаще всего используются пестициды. 20 процентов из тех, кто решил свести счеты с жизнью, выпивают токсичные вещества, которые обычно используются в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями. На втором месте среди способов — повешение, на третьем — самоубийство с помощью огнестрельного оружия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198139/
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