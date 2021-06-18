Рейтинг глобального мира. Кыргызстан более мирный, чем Таджикистан

В Индексе глобального мира (GPI), разработанном Институтом экономики и мира (IEP), Кыргызстан в этом году занимает 76-е место из 163 стран.

Среди государств Центральной Азии Казахстан занимает 67-е место, Кыргызстан — 76-е, Узбекистан — 90-е, Туркменистан — 109-е. Отметим, что Таджикистан на 97-м месте.

GPI охватывает 99,7 процента населения мира с использованием 23 качественных и количественных показателей и отслеживает глобальную ситуацию в трех областях: уровень общественной безопасности, масштаб текущих внутренних и международных конфликтов и уровень милитаризации.

Исландия была самой миролюбивой страной с 2008 года, а первые два места разделили Новая Зеландия, Дания, Португалия и Словения.

Афганистан, Йемен, Сирия, Южный Судан и Ирак находятся в нижней части рейтинга, за исключением Йемена, который с 2015 года входит в пятерку наименее мирных стран. Афганистан входит в тройку аутсайдеров с 2010 года.

В отчете отмечается, что за последние 15 лет миротворчество снизилось и средний балл упал почти до 2 процентов. Из 163 стран, включенных в GPI, 86 улучшились, 75 ухудшились, в двух — без изменений.