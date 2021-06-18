Гибель ребенка в детдоме. Минобразования просит дождаться результатов следствия

Министерство образования и науки распространило официальное обращение к общественности по факту трагической гибели воспитанника Военно-Антоновского детского дома Игоря Якунина. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, решение принято, учитывая ситуацию, складывающуюся вокруг гибели ребенка, попытки манипулирования общественным мнением, учитывая сложное психологическое состояние детей и педагогов, свидетелей данного события и для предоставления объективной информации.

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В ведомстве отметили, что Военно-Антоновский детский дом является учреждением для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Воспитатели и педагоги имеют высшее педагогическое образование, на систематической основе проходят обучающие курсы по вопросам воспитания и обучения данной категории детей, и многочисленные проверки неправительственных организаций (в том числе и на предмет наличия рэкета, дедовщины и другого) не раз доказывали позитивную репутацию данного детского дома.

В Минобразования подчеркнули, что попыток скрыть информацию не предпринимало ни руководство учреждения, ни ведомство, и предоставили хронологию происшедшего.

«1 июня во время подготовки детей к ночному сну они позвали помощника воспитателя, который обнаружил Игоря Якунина в спальной комнате в бессознательном состоянии в окружении других детей, которые играли вместе с ним. Воспитатель после безуспешных попыток вызова местной скорой помощи звонит директору детского дома и медицинской сестре. Буквально через несколько минут после звонка приехали директор и медсестра. Они попытались привести мальчика в чувство, после чего отвезли Игоря Якунина в скорую помощь. Врачи констатируют смерть ребенка и сразу же оповещают о сложившейся ситуации РОВД Сокулукского района Чуйской области», — отметили в ведомстве.

Судебно-медицинский эксперт и уполномоченный по дознанию ОДП ОВД Сокулукского района в присутствии директора детского дома осмотрели тело.

Телесные повреждения, указывающие на насильственный характер смерти, не обнаружены. Зафиксирована только ссадина на правой голени.

«2 июня в 9.48 посредством электронной почты в МОиН поступает официальное обращение директора Военно-Антоновского детского дома о произошедшем случае. Ведомство сразу создает специальную комиссию, в состав которой вошли специалисты управления школьного, внешкольного и дополнительного образования, а также юристы министерства. Комиссия сразу же выезжает на место происшествия для выяснения обстоятельств. Производится опрос сотрудников детского дома и медсестры. Опрос детей не проводится в связи с их психологическим состоянием, а также учитывая предстоящую работу правоохранительных органов», — добавили в ведомстве.

4 июня МОиН получает копию предварительного заключения судебно-медицинской экспертизы от 2 июня 2021 года, где прописано, что причина гибели будет указана только после соответствующих лабораторных исследований.

В настоящее время нет фактов, подтверждающих насильственный характер смерти ребенка. Но, несмотря на презумпцию невиновности и то, что только правоохранительные органы имеют право проводить расследование и делать выводы о насильственности гибели ребенка, отдельными лицами в СМИ представляется информация об «убийстве». Министерство образования и науки

«Кроме того, СМИ получают от них информацию о якобы свидетельских показаниях детей, обвинения в совершении убийства в адрес конкретного ребенка с раскрытием его персональных данных. Обстановка вокруг данного вопроса, противоречивая информация в СМИ и социальных сетях, обостряет ситуацию в отношении детей и педагогов детского дома. Это привело к тому, что измученные беспочвенными, ничем пока не доказанными обвинениями дети взяты под охрану», — добавили в ведомстве.

Ведомство считает недопустимым и грубым нарушением прав человека публичные попытки со стороны кого бы то ни было вынесения обвинения в особо тяжком преступлении, особенно в отношении несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей. «Мы призываем все стороны сохранять исключительно правовой режим взаимодействия и дождаться выводов официального следствия», — заключили в ведомстве.

Игорь Якунин погиб 1 июня. О смерти воспитанника Военно-Антоновского детского дома сообщила глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова. По ее словам, по предварительной версии, мальчик умер после избиения старшим подростком. Факт его гибели пытались скрыть. Омбудсмен потребовал отстранения директора учреждения от работы.