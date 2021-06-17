18 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

8.30-17.00 — 10-й микрорайон, 20;

9.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Саадаева, Боталиева, Чуй, 8, 10, 42, 45, 47, 49-54, переулок Наримановский), «Арча-Бешик» (улицы Бадахшан, Ак-Марал), «Ынтымак» (улица Улан);

9.30-17.00 — отрезки улицы Элебесовой, Геологической, переулки Равенский, Станиславский;

10.00-17.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Жеек, Нооруз, Наристе).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — «Городок энергетиков» (4-9, 12, улица Зеленая 7, 7а, 9, 3), села Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Новая, Тихая, Первомайская, Полевая, Чагая, Коллекторная, Логвиненко, Луговая, Фрунзе, Зеленая, Молодежная, Октябрьская, переулки Советский, Заводской, Северный, Школьный, тупик Логвиненко), Кок-Жар (улицы Баялинова, Шабдана Баатыра, Кыял, Майрам, Карагул Акмат, Мадиева, Конур Осмон, Матиева, Бишкек, Апышева, Нурмамбетова, Уметалиева, Арпачиева, Полевая, Сыргака, Табылды, жилмассив «Торт-Гуль»), Таш-Добо (дачи), Байтик (начало), Ленинское (улицы Мостовая, Новая, Речная, Набережная, ПМК, Новосельская, Восточная, Алма-Атинская, Виноградная, Малая ГЭС), Кайырма (улицы Актюбинская, Кайырминская, Строительная), Гроздь (улицы Юбилейная, Садовая, Верхняя, Ат-Баши), жилмассив «Кырман» (улицы Бурана, Нур, Тамчы, Манжыл-ата);

Сокулукский РЭС

8.00-17.00 — села Новопавловка (жилмассив «Ак-Ордо», улицы Проектируемая), Студенческое (улицы Намазалы ажы, Беговая), Военно-Антоновка (улицы Шевченко, Кирова, Северная, Крупская), Кун-Туу (улицы Ашырбек, Исмаила, Новая, Момунжанова, Сейдесенбаева, Молдосан, Проектируемая, Спортивная, Иманалиева, Заводская, Царенко, Джамгырчинова, Садовая), Шалта (улицы Восточная, Шукуралиева, Гагарина, Жусупбек, Школьная), Джаны-Пахта (улицы Полевая, Западная, Молодежная, Атбашинская, Северная, Чолпонкулова, Мичурина, переулок Атбашинский, Садовый), Сокулук (улицы Ленина, Кайназаровой, Вишневая, Жаштык, Кирова, Луговая, Речная, Южная), Романовка (улицы МТФ, Заводская), город Шопоков (улицы Новооктябрьская);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Темен-Суу (ущелье Широкое), Кыз-Моло (улица 27-го Партсъезда), Александровка (улицы Комсомольская, Луговая, Ванахуна, Восточная, Арзи-Исмаева, Советская, Татарская, Октябрьская, Фрунзе);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Ровное, Чалдыбар (улица Верхняя);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Первомайская, Демьяна Бедного, Громова, Суворова, Чапаева), села Кара-Суу, Ставрополовка;

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Хунчи (улицы Гагарина, Ленина), Нижний Норус (улицы Сарбагышева, Ленина);

Чуйский РЭС

9.00-18.00 — город Токмак (промзона), села Чуй (улицы Буранинская, Сельская, Колхозная, Садовая, Мельничная, Бугрянка, Советская, Луговая, Заречная, Жантаева, Ибраимова, Покровская, Новая, Береговая, Зеленая, Ломоносова), Жаны-Турмуш (улица Токмакская), Шамшы (улицы Набережная, Советская).

3 Таласская область