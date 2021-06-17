В соцсетях раскритиковали новую заставку к мультсериалу про Чипа и Дейла

Disney+ показал вступительные титры перезапуска мультсериала про Чипа и Дейла. Он будет называться «Чип и Дейл: Жизнь в парке» и выйдет на стриминговом сервисе 28 июля.

В новом шоу бурундуки живут в большом городском парке. Сюжет не будет завязан на спасательных операциях, как в оригинальном шоу. Вместо этого бурундуки будут охотиться за желудями и противостоять хулиганам. Кроме них, в мультсериале появятся другие персонажи из мира Disney — Плуто и бульдог Батч. Судя по официальному ролику, Рокфор и Гаечка не появятся в «Жизни в парке».

Сериал разработан лондонской анимационной командой Disney в сотрудничестве с Xilam Animation в Париже. Персонажи мультсериала «Жизнь в парке» не будут разговаривать.

В соцсетях раскритиковали вступительную заставку. «Какой-то регресс в рисовке, музыке, креативе», «Это отвратительно», «Ужасно», — пишут пользователи соцсетей.

Редакция 24.kg тоже разделяет негодование пользователей соцсетей. И публикует прежнюю вступительную заставку к мультсериалу.

Впервые Чип и Дейл появились в мультфильме про Плуто в 1943 году. Позже пара стала заглавными персонажами сериала 1989-го «Чип и Дейл спешат на помощь».

Дуэт получил несколько номинаций «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм».