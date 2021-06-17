COVID-19. Минздравсоцразвития начал выплачивать компенсации медикам

Министерство здравоохранения и социального развития начало выплачивать компенсации медикам, переболевшим COVID-19, и семьям погибших. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, 14 июня 2021 года подписан приказ «О выплате единовременной компенсации медицинским и иным работникам организаций здравоохранения».

«Согласно порядку выплаты компенсаций медицинским и иным работникам организаций здравоохранения, инфицированным коронавирусом, а также семьям медицинских и иных работников, погибших вследствие инфицирования COVID-19 при исполнении ими трудовых обязанностей и профессионального долга во время оказания медпомощи в условиях режима чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения, по 200 тысяч сомов и по 1 миллиону сомов ​ будет выплачено медицинским работникам, подавшим документы до 11 января 2021 года», — отметили в ведомстве.

«По документам, которые не были рассмотрены, руководителям организаций здравоохранения, в которых работают медики, дано поручение в недельный срок рассмотреть документы, поданные в комиссию до 11 января 2021 года, в соответствии с порядком», — добавили в ведомстве.

В министерстве добавили, что на сегодня компенсации (200 тысяч сомов) выплачены 196 медицинским работникам, документы которых были рассмотрены комиссией, семье одного погибшего медработника — 1 миллион сомов.

Всего компенсации выплатили 1 тысяче 121 медработнику и 33 семьям погибших медработников.