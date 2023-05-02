Ситуация в ЦО «Карвен». Собственники коттеджей выступили с обращением

На фоне конфликта, произошедшего в центре отдыха «Карвен четыре сезона», собственники расположенных в нем квартир и коттеджей сделали официальное обращение. В своем письме подписавшиеся высказали несогласие с тем, что они оказались втянутыми в частные разборки.

«Мы, собственники квартир и коттеджей в ЦО «Карвен четыре сезона», обращаемся к Эльмире Джузеновой с требованием прекратить обращения в СМИ, жалобы в официальные органы и публичные выступления от нашего имени.

Мы не согласны ни с вашим мнением, ни с вашими методами. Вы наносите урон нашей репутации и подвергаете риску нашу собственность.

Наши отношения с ЦО «Карвен четыре сезона» вот уже 16 лет носят индивидуальный характер. Мы все взрослые люди и осознанно приняли условия, в которых прописаны обязательства центра и наши права и обязательства. И осознанность эта в том, что мы прекрасно понимаем, что организовать централизованное предоставление коммунальных и иных услуг на городском уровне в селе очень сложно», — говорится в обращении.

Собственники коттеджей отмечают, что не уполномочивали кого-либо говорить от их имени и устали от происходящего. По их словам, не желая того, они оказались втянутыми в частный конфликт.

«Благодаря вашим жалобам весь прошлый год не только администрация центра, но и все мы подверглись необоснованным проверкам, приходом в дома всяких инспекций. И это на отдыхе, когда хочется побыть с семьей и иметь личное пространство! Благодаря вам в результате всех этих проверок администрация была вынуждена повысить абонплату за услуги, которые проверяющие инстанции посчитали еще дороже! Может, вы тогда со всеми нами судиться собираетесь?

Мы тоже умеем считать и четко знаем, за что платим! Мы получаем ежемесячно подробную распечатку цен за каждую предоставляемую услугу.

И мы четко осознаем, что, помимо коммунальных услуг, мы получаем капитализацию нашей недвижимости!» — говорится в письме.

Подписавшиеся под обращением не отказываются от того факта, что за годы функционирования центра отдыха собственники коттеджей не раз обращались к его администрации с теми или иными вопросами. Возникали и сугубо бытовые споры.

«Но мы решаем их цивилизованным способом внутри взаимоотношений двух сторон добровольно заключенного договора, а не привлекаем в свои хозяйственные споры всю страну. Прежде вы выступали на митингах от лица собственников. Теперь от нашего имени вы обращаетесь к президенту.

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Это как если бы в одном подъезде, хозяйка одной квартиры не хотела бы платить за свет, тепло и другие комуслуги, не хотела бы оплачивать труд уборщицы, и стала бы писать президенту жалобу на уборщицу, ее начальника и на всех, кто, по ее мнению, должен предоставить ей все бесплатно.

Вы написали более 40 жалоб во все инстанции, и нас удивляет позиция государственных органов от налоговой, антимонопольной, экологической, геологической до милиции, прокуратуры, которые как будто ждали повода и теперь терроризируют частный бизнес», — говорится в письме собственников коттеджей.

По их словам, администрация «Карвен четыре сезона» исправно выполняет возложенные на себя обязательства, вкладывает средства в развитие общей инфраструктуры, в том числе и коттеджного городка.

«Сейчас идет реконструкция бассейна, и это очень важно для нас, чтобы у наших детей и нас самих была возможность плавать не только летом по погоде, но и круглый год. Иначе зачем иметь недвижимость для отдыха на Иссык-Куле, если плавать будет возможность только полтора месяца в году? Мы видим, что идет стройка на пляже, будут строиться навесы и портики для наших детей, чтобы входить в воду не по камням, а сразу на песок, идет реконструкция всех ресторанов, и это тоже важно. Но это не главное.

Без всей этой инфраструктуры наши дома станут домами в селе, а не домами в самом популярном и комфортабельном центре отдыха.

Мы готовы платить установленную абонентскую плату за это и за все предоставляемые коммунальные услуги! Думаете, мы слепо подписались, не посчитав все эти услуги? Конечно, посчитали и дотошно все выясняли», — пишут обратившиеся в редакцию.

В конце обращения они вновь акцентируют внимание на том, что не уполномочивали кого-либо выступать в СМИ от своего имени и просят частные споры решать в частном порядке.

Под письмом оставили подписи 55 собственников ЦО «Карвен четыре сезона».