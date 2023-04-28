Адвокат: Своим заявлением «Карвен» вводит общественность в заблуждение

Адвокат Азамат Осмоналиев, представляющий интересы собственницы коттеджа «Карвен Четыре Сезона» Эльмиры Джузеновой, прокомментировал заявление администрации центра отдыха о возникшем конфликте.

— Вы не согласны с доводами администрации «Карвена», озвученными ею в СМИ?

— Не согласны, потому что своими заявлениями они вводят общественность в заблуждение. Так, информация юриста Таалайгуль Токтакуновой, представляющей интересы центра отдыха, о том, что смета оплаты услуг по содержанию коттеджей — открытый документ, не соответствует действительности. Впервые Эльмира Джузенова увидела ее не при подписании договора, а уже в ходе разбирательств. Этот документ ей представили для ознакомления в милиции.

— В милиции?

— Да, на основании поданного ею заявления в отношении администрации по факту самоуправства. Дело в том, что моя доверительница долгое время пыталась добиться справедливости в госорганах и в конечном итоге в прошлом году вышла на пикет к Генеральной прокуратуре. Следственная служба МВД по заявлению юриста центра отдыха начала досудебное производство по статье «Заведомо ложное сообщение о преступлении». Формальным поводом послужило то, что на плакате одного из участников было написано слово «обворовывает» в отношении одного из владельцев бизнеса.

По мнению милиции и прокуратуры, слово, написанное на плакате, является основанием для уголовного преследования.

Каждый человек имеет право свободно выражать свое мнение. Разве Кыргызстан — это не демократическая страна? Ситуация абсурдная, но делу дали ход. Лишь спустя время после многочисленных жалоб удалось добиться прекращения уголовного дела ввиду отсутствия состава преступления, хотя в данном случае даже не было события преступления. Таалайгуль Токтакунова говорит, что моя доверительница якобы оказывает давление на государственные органы. Очевидно, что она сама оказалась под давлением силовиков лишь только потому, что пыталась добиться справедливости.

— Документ с калькуляцией по обслуживанию коттеджей соответствует нормам?

— В смете прописан 31 пункт, среди которых налог за пользование недрами, к которому собственники коттеджей не имеют никакого отношения, оплата налога на имущество второй и третьей групп, земельный налог, который собственники и так оплачивают отдельно, аренда парко-пляжной зоны, НДС и 2 процента продаж «Карвена», командировочные расходы сотрудников ЦО, представительские траты, покупка мыломоющих средств для нужд центра, оплата Соцфонда и прочее.

Администрация перекладывает на плечи собственников коттеджей оплату своих расходов, которые она несет при функционировании центра.

Нами для суда было получено экспертное заключение Антимонопольной службы, согласно которому индивидуальный договор обслуживания коттеджей составлен с грубейшими нарушениями. Он должен заключаться в соответствии с Гражданским кодексом, законом о защите прав потребителей и правилами предоставления коммунальных услуг. Счета за коммунальные услуги в соответствии с законом должны приходить отдельно: за мусор, охрану, свет и воду и прочее. Моя доверительница готова платить за эти услуги по закону, а не за непонятные сметы.

Фото предоставлено собеседником редакции. Смета оплаты услуг по содержанию коттеджей

Администрация ЦО, пользуясь преимущественным положением, навязывает собственникам коттеджей свои условия договора. Потребитель не принимает участия в определении условий контракта и не имеет реальной возможности влиять на содержание этих договоров, так как типовые положения определяются в одностороннем порядке администрацией. К примеру, в договоре прописаны условия, позволяющие центру по своему усмотрению устанавливать цены за оказываемые услуги. Каждая услуга должна быть прописана отдельно с указанием стоимости. В документе этого нет. Согласно статье 15 закона о защите прав потребителей, запрещается обуславливать приобретение одних товаров, работ или услуг обязательным приобретением иных товаров, работ или услуг.

Моей доверительнице в марте 2022 года отключили воду и свет. После обращения Эльмиры Джузеновой в Антимонопольную службу ЦО обязали в кратчайшие сроки устранить нарушения закона и включить свет. Впервые за 17 лет центр отдыха обязали заключить индивидуальные договоры со всеми собственниками коттеджей и квартир на поставку электроэнергии. До этого цифры брались с потолка. Например, счет мог прийти за ноябрь на 1 тысячу 869 сомов, по показаниям счетчика он стал приходить на 149-500 сомов.

К слову о воде. Так как скважины принадлежат ЦО, у моей доверительницы уже больше года ее нет. Центр отдыха, понимая, что является единственным поставщиком воды, отказывается заключать индивидуальный договор на воду и водоотведение, и это является рычагом принуждения к подписанию кабальных контрактов.

— Служба антимонопольного регулирования включила «Карвен» в реестр естественных монополистов, признав, что собственники коттеджей не имеют иного доступа к водопроводу и канализации. Однако суды это решение отменили. Как вы считаете, почему?

— Решения судов первой и второй инстанций не могут не удивить. Бишкекский городской суд в своем постановлении указывает, что ЦО не имеет централизованного водопровода и канализации, потому что они якобы могут быть только муниципальными и государственными, а центр отдыха — частный, что само по себе противоречит закону о питьевой воде. К тому же возникает вопрос: как в таком случае функционирует центр отдыха, если закон о защите биосферной зоны «Иссык-Куль», указ президента запрещают работу пансионатов без централизованной системы водоотведения и очистки сточных вод? По логике после вынесения этого решения ЦО должны были в тот же день закрыть.

— Не согласны вы и с заявлением юриста «Карвена» о том, что Эльмира Джузенова имеет долг по абонентской плате?

— Моя доверительница в соответствии с законодательством имела право расторгнуть договор, и она этим правом воспользовалась, о чем уведомила администрацию. На тот момент у нее не только не было задолженности, но и была переплата в 11 тысяч 115 сомов, которую ей, к слову, так и не вернули. На руках у Эльмиры Джузеновой имеются все квитанции об оплате коммунальных услуг. Такими ложными заявлениями ЦО пытается создать негативное общественное мнение о моей доверительнице, которая, имея такой дорогой коттедж, якобы не хочет оплачивать коммунальные услуги.

Фото предоставлено собеседником редакции. У собственницы сохранились все квитанции об оплате аренды по договору

Не соответствует действительности и заявление юриста о том, что Эльмира Джузенова сдавала свой коттедж отдыхающим, получая с них 15 тысяч сомов в сутки.

Она не зарегистрирована как предприниматель в налоговых органах Иссык-Кульского района, не брала патент на сдачу недвижимости в аренду. Также никогда не заказывала в администрации центра отдыха пропуски для арендаторов. Тем более как может сдаваться коттедж, который год назад отключили от питьевой воды?

По внутренним, не имеющим юридической силы, указаниям «Карвена» все собственники, сдающие в аренду коттеджи, обязаны платить центру отдыха от 10 до 20 процентов, в противном случае их попросту не впустят на территорию. Это тоже нарушение.

Приказ директора центра взимать с гостей собственников коттеджей и квартир 500 сомов с взрослого и 200 сомов с ребенка, иначе на территорию не пропускают, тоже является грубейшим нарушением. Еще одно «ноу-хау» ЦО — собственник коттеджа обязан платить 5 процентов за стройматериалы и 5 процентов от стоимости работ, если делает ремонт в своем коттедже. В случае отказа подписывать этот договор тебя не пропускают к собственному коттеджу.

Так как с января 2023 года 33,33 процента доли в «Карвене» принадлежат государству, мы обращались в Генеральную прокуратуру, чтобы устранить нарушения закона и вынести акты прокурорского реагирования по этим нарушениям. Но до сих пор не получили ответа.

— В «Карвене» уверяют, что ваша ситуация — это единственный подобный конфликт.

— Администрация прекрасно знает, что это не так. Недовольных политикой руководства центра отдыха, его внутренними указаниями, распоряжениями и тарифами много. В качестве доказательства мы можем представить видеозапись собрания собственников, на котором они высказывают недовольство. Претензии одни и те же. Просто не все готовы на открытую конфронтацию, так как владельцев коттеджей, выражающих недовольство, сразу же отключают от коммунальных услуг и ограничивают правом пользования собственностью. Часть собственников, отказавшихся подписывать договор, в котором ЦО в одностороннем порядке поднял цену обслуживания коттеджей с 95 до 125 сомов за квадратный метр, также отключили от воды. Администрация использует воду как рычаг принуждения к подписанию договоров, ущемляющих права потребителя.

Юрист центра отдыха также ставит под сомнения причины, по которым моя доверительница взялась представлять в судах интересы собственников «Роял Бич». Дело в том, что в подавляющем большинстве коттеджных городков северного побережья Иссык-Куля схожая ситуация.

К примеру, в «Роял Бич», помимо отсутствия прозрачной сметы арендной платы, осуществляются поставки электричества без лицензии, о чем есть заключение департамента по регулированию топливно-энергетическим комплексом. Без лицензии «Роял Бич» не имеет права продавать электроэнергию владельцам коттеджей, а также функционировать. Государственные органы, зная об этой ситуации, не принимают каких-либо мер. В связи с этим возникает вопрос к госорганам, ежегодно осуществляющим проверку пансионатов на готовность к функционированию. Антимонопольный орган также включил «Роял Бич» в реестр естественных монополистов по воде и водоотведению.

Собственники коттеджей ЦО «Роял Бич», «Лазурный берег», «Долинка Иссык-Куль», «Карвен Четыре Сезона» и других, а это больше 400 человек, создали ассоциацию «Сохраним Иссык-Куль» и избрали Эльмиру Джузенову своим председателем как человека, имеющего опыт по защите своих прав.

Цели и задачи ассоциации — сохранение биосферной зоны «Иссык-Куль»; защита собственников жилья на побережье от произвола и самоуправства владельцев ЦО и судебных решений, идущих в разрез Указу президента от 26 апреля 2022-го «О неотложных мерах по сохранению экологии озера Иссык-Куль». Глава государства однозначно и справедливо высказал свою озабоченность: «игнорирование требований экологии и норм в сферах градостроительства и обустройства территории рекреационных объектов по существу обуславливает девальвацию законов, других нормативно-правовых актов и генеральных планов по градостроительному развитию территории биосферной зоны «Иссык-Куль»; защита местного населения, работающего в центрах отдыха на Иссык-Куле.

— Очевидно, что конфликт не разрешен. Что вы планируете предпринимать дальше?

— Мы надеемся, что Верховный суд, вникнув в ситуацию, примет законное и обоснованное решение. Юрист центра отдыха уверяет, что за год их проверили все инстанции, но это тоже не так. Налоговая служба поставила на третий квартал прошлого года проверку, которая по каким-то надуманным причинам до сих пор не проведена. В то же время рестораны и кафе, работающие на территории ЦО, оказывают услуги без предоставления чеков ККМ. Кроме того, юрист центра говорит о моратории на проведение проверок, но забывает сказать, что он не распространяется на проведение проверок на основании заявления физических лиц.

Напомню, государству в «Карвен Четыре Сезона» принадлежит доля в 33,33 процента, которая еще в 2020-м решением суда была конфискована у депутата Аскарбека Шадиева. Но по факту на баланс она была принята лишь в январе этого года, и то, после того, как моя доверительница подняла этот вопрос в СМИ и обратилась к депутатам. Почему чиновники три года не принимали на баланс признанное государственным имущество? Ведь за это время государство могло бы получить дивиденды либо использовать ЦО в общественно полезных целях. С этим и другими вопросами мы намерены обратиться лично к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. Мы также намерены подать иск в суд на администрацию центра отдыха о защите чести и достоинства моей доверительницы.