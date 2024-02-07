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Происшествия

В Германии скончался бизнесмен Райкан Алканов

На 91-м году жизни скончался бизнесмен и общественный деятель Райкан Алканов. Об этом 24.kg сообщили его близкие.

Отмечается, что Райкан Алканов умер 5 февраля в Германии после перенесенной операции.

Его тело доставят в Бишкек 8 февраля. Похороны состоятся 9 февраля на малой родине в селе Арал Таласского района.

Райкан Алканов родился 9 мая 1935 года в селе Арал Таласской области. Был основателем и гендиректором «Алканов и Компания» (ОсОО «Алкан базары»), являлся первым заместителем председателя организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов КР, был членом комитета Координационного совета ветеранов стран СНГ, президентом Союза предпринимателей КР, Федерации бокса КР, федерации кок-бору.

Награжден медалью «Данк», орденами от Союза ветеранов Афганистана «За заслуги» и орденом «Меценат» Международного благотворительного фонда «Меценаты столетия», многими медалями РФ и КР. С 2007-го по настоящее время являлся председателем делового совета «ЕврАзЭС-Кыргызстан».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/286195/
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