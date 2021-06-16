21:21
USD 84.55
EUR 102.57
RUB 1.18
Общество

В Кыргызстане выдано 41,5 тысячи биометрических загранпаспортов

С 3 мая 2021 года в Кыргызстане изготовлено и выдано 41,5 тысячи новых биометрических загранпаспортов. Такие данные приводит Государственная регистрационная служба.

Всего заявки на получение таких документов подали 75 тысяч 650 граждан. Срок действия паспорта 10 лет, а стоимость 885 сомов.

«Прием документов на получение биометрического загранпаспорта гражданина Кыргызстана осуществляется во всех ЦОН и территориальных паспортных подразделениях страны, а также в загранучреждениях КР за пределами республики», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197902/
просмотров: 313
Версия для печати
Материалы по теме
Жители Джалал-Абада не могут поменять паспорта из-за халатности работников загса
Более 300 документов граждан Кыргызстана изъяли на Ошском рынке в Бишкеке
Хождение за паспортом. Почему кыргызстанцы не могут получить документ
Жители села Максат получили новые документы
17 граждан из Баткенской области восстановили свои документы
ГРС определила категории граждан, которые могут получить ID-карту бесплатно
Мечта сбылась. Памирский кыргыз спустя четыре года получил паспорт
Определены категории граждан, которые могут получить ID-карту бесплатно
Паспорт кыргызстанки отдали другому человеку. В ГРС нашли виновного
Забрать ID-карту граждане смогут и в выходные дни
Популярные новости
Ученому из&nbsp;Франции не&nbsp;нравится кыргызский язык, но&nbsp;он&nbsp;хочет вернуться в&nbsp;страну Ученому из Франции не нравится кыргызский язык, но он хочет вернуться в страну
Нет домогательствам! В&nbsp;Бишкеке прошел марш в&nbsp;шортах Нет домогательствам! В Бишкеке прошел марш в шортах
Желающие получить вид на&nbsp;жительство в&nbsp;России кыргызстанцы должны сдавать экзамен Желающие получить вид на жительство в России кыргызстанцы должны сдавать экзамен
На&nbsp;фестивале уличного искусства в&nbsp;Томске работу кыргызстанца попросили закрасить На фестивале уличного искусства в Томске работу кыргызстанца попросили закрасить
Бизнес
«Газпром Кыргызстан» подал газ в 38-й населенный пункт. Это «Алтын-Ордо» «Газпром Кыргызстан» подал газ в 38-й населенный пункт. Это «Алтын-Ордо»
Оплачивайте с&nbsp;баланса телефона более 500 услуг и&nbsp;сервисов в&nbsp;приложении MegaPay Оплачивайте с баланса телефона более 500 услуг и сервисов в приложении MegaPay
BTB Online от&nbsp;&laquo;Бай Тушума&raquo;&nbsp;&mdash; максимум пользы и&nbsp;экономия времени BTB Online от «Бай Тушума» — максимум пользы и экономия времени
Кубок &laquo;Банка КЫРГЫЗСТАН&raquo; по&nbsp;мини-футболу нашел своих чемпионов Кубок «Банка КЫРГЫЗСТАН» по мини-футболу нашел своих чемпионов
16 июня, среда
21:11
Исчезновение Орхана Инанды. Милиция считает, что к похищению готовились заранее Исчезновение Орхана Инанды. Милиция считает, что к похи...
21:00
COVID-19. В Бишкеке вводят ограничения
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 17 июня: в Бишкеке без осадков
20:52
В ЕАЭС введут ограничения на экспорт гречихи
20:37
В Бишкеке водитель KIA управлял авто с подложными номерами. Его задержали