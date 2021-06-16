В Кыргызстане выдано 41,5 тысячи биометрических загранпаспортов

С 3 мая 2021 года в Кыргызстане изготовлено и выдано 41,5 тысячи новых биометрических загранпаспортов. Такие данные приводит Государственная регистрационная служба.

Всего заявки на получение таких документов подали 75 тысяч 650 граждан. Срок действия паспорта 10 лет, а стоимость 885 сомов.

«Прием документов на получение биометрического загранпаспорта гражданина Кыргызстана осуществляется во всех ЦОН и территориальных паспортных подразделениях страны, а также в загранучреждениях КР за пределами республики», — говорится в сообщении.