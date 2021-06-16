17 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй, 17, 21, 39, 41, Манаса, Тулебердиева, Саадаева, Архитекторная), «Ак-Ордо» (улицы Акдоолот, Сулайман-Тоо, Чолпон, Серафимовича, Садырбаева);

9.00-17.00 — микрорайон «Джал-23», 92, отрезки улиц Сыдыковой, Тимирязевой, Акиева, Токтогула, Киевской, Раззакова, Республиканской, Азовской, Харьковской, Березовой, Коммунарова, Кудрука, проспекта Чуй, бульвара Эркиндик;

9.30-19.00 — отрезки улиц Хивинской, Лермонтова, Шукурова, Суванбердиева, Карадарьинской, проспекта Чуй, переулок Анарчинский;

9.30-17.00 — 8-й микрорайон, 36;

9.40-18.35 — жилмассивы «Кара-Жигач», «Бакай-Ата» (улицы Чубак, Бакай-Ата, Алмамбет, Чыйырды, Каныкей, Ак-Талаа, Ырчы-Уул, Ак-Балта, Табылды).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Малиновка, Кашка-Суу, Ак-Тюз, Аламедин (часть), Беш-Кунгей (улицы Сарбагыш, Матросова, Садовая), Кара-Жигач (улицы Фрунзе, Садовая, Кондучалова, Пушкина), Кок-Жар (улицы Мадиева, Куйукова, Кумушалиева, Куланова, Кийизбаева, Колбаева, Алапаева, Тулеева, жилмассив «Торт-Гуль»), Таш-Добо (улицы Горького, Ленина, Подгорная, Южная, Советская, Колхозная, Нарынская, Бигельдинова, Ала-Тоо, Кооперативная, Больничная, Аптечная, Школьная, Октябрьская), Бир-Булак (улицы Первомайская, Каракольская, Ай-Булак, переулок Зеленый), Берлик (улицы Западная, Фабричная, 60 лет СССР, Молодежная, Школьная, Парковая, Почтовая, Участок, Лесная, Токтогул, Новая, Жумалы), Васильевка (улицы Фрунзе, Солто-Ата, Шаршеналиева, Комсомольская, Верхняя, Айбаш, Октябрьская), Гроздь (улицы Гроздинская, Чуйская, Заводская, 60 лет Октября, Юбилейная, Садовая, Участок), Пригородное (улицы Эркиндик, Береговая, Космонавтов, Садовая, Новая, Строительная, Юбилейная, Островского, Горького, Гагарина, 8 Марта, Береговая, Лесная, Марата, Широкая, Ынтымак, Жаштык), Карла Маркса (улицы МТФ, Гагарина, Пушкина, Фабричная, Гоголя, 22-го партсъезда, Куйбышева, Калинина, Кулатаева, Первомайская, Карла Маркса), Маевка (улицы Новая, Молодая Гвардия, Школьная, Ала-Арчинская, Виноградная, Набережная), Луговое (улицы Алма-Атинская, Садовая, Аламединская, Трансформаторная), Горная Маевка (улицы Кыргызская, Насип уулу Садырбек);

Сокулукский РЭС

8.45-17.00 — села Новопавловка (улицы Проектируемая, Гагарина, Кирова, Фрунзе, Школьная, переулок Школьный, жилмассив «Ак-Ордо»), Военно-Антоновка (улицы Токтогула, Ала-Арчинская, Полярная, Советская, Пограничная, Северная, Пушкина, Кирова, Красноармейская, Фрунзе, Пионерская, Горького, тупики Советский, Кировой, Токтогула), Камышановка (улицы Больничная, Фрунзе, Пионерская), Манас (улицы Зеленая, Пионерская, Совхозная, Широкая, Северная, Средняя, Тупиковая, Переулочная, Заводская, Проектируемая, Новая, Комсомольская, Гагарина, Западная, Южная), Сокулук (улицы Вишневая, Жаштык, Кирова, Луговая, Речная, Южная, Ленина, Кайназаровой), Романовка (улицы Заводская, Карла Маркса, Юбилейная, МТФ), Асылбаш (улицы Ленина, Доолот, Жайчи, Сурабалды, Крупской, Тоголока Молдо, Мира, Шамши, Кашка-Суу, Сураналы, Новая, Ноорузбая, Кайназаровой, Жаны-Турмуш, Шопокова, Оторова, Иманкулова, Омурбека);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улица Татарская), Темен-Суу (улица Красноармейская), Сретенка (улицы Центральная, Крупская), Кыз-Моло (улица Школьная);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чалдыбар (улица Верхняя);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — город Кант (улицы Киевская, Октябрьская, Панфилова, Шапошникова, Ванахуна, Душанбинская, Куйбышева), села Новопокровка (улицы Садовая, 2-24, Кирпичная, 1-21, Строительная, Ленина, Мичурина, Логвиненко, Мира, Белинского, Крупского, Западная, Луговая, Чкалова, Заречная, Достук, Курманджан Датки, Эшпая, Атая, Максима Горького, Фрунзе, Алма-Атинская, Линейная, Советская, Октябрьская, Шевченко, Маяковского);

Чуйский РЭС

8.00-17.00 — села Искра, Биримдик (улицы Тулебердиева, Масымкан, Чуйская), Шамшы (улицы Набережная, Советская).

3 Таласская область