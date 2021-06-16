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Общество

С начала июля фермеры Кыргызстана вновь смогут экспортировать скот

Фермеры Кыргызстана с 8 июля смогут экспортировать крупный и мелкий рогатый скот в живом виде за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщил заместитель министра сельского, водного хозяйства и развития регионов Илич Марсбек уулу.

«Внесены поправки в постановление кабинета министров в части разрешения экспорта крупного и мелкого рогатого скота за пределы союза. В свою очередь запрет на экспорт отдельных видов сельскохозяйственных товаров будет действовать до конца 2021 года», — сказал он.

Напомним, ранее Министерство сельского хозяйства предлагало продлить срок запрета на вывоз отдельных видов сельскохозяйственных товаров. В результате ограничений на внутреннем продовольственном рынке прогнозируются уменьшение сельскохозяйственных продуктов и рост цен на продукты питания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197855/
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