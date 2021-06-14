Кыргызстан хочет продлить запрет на вывоз сельхозпродукции из-за засухи. Соответствующий проект постановления кабмина на общественное обсуждение вынесло Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов.

Как отмечается в справке-обосновании, временный запрет на вывоз отдельных видов сельскохозяйственных товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза установлен на шесть месяцев с 8 января.

Согласно документу, экспортировать нельзя пшеницу, ячмень, кукурузу, рис, корма, муку пшеничную, масло растительное, сахар-песок и яйцо куриное.

В Минсельхозе отметили, что решение принято из-за массового вывоза сельскохозяйственных животных за пределы страны после введения Казахстаном ограничения на экспорт живого скота и запуском программы развития животноводства в Узбекистане. В то же время импорт сельскохозяйственных животных в Кыргызстан сократился.

«Кроме того, по итогам весенне-осенних полевых работ 2020 года в республике уменьшились площади посевов отдельных сельскохозяйственных культур, что привело к сокращению производства отдельных видов продукции и росту цен на них», — отметили в ведомстве.

После введения запрета ситуация на внутреннем продовольственном рынке немного стабилизировалась, однако с окончанием срока действия постановления массовый экспорт возобновляется с новой силой.

В результате на внутреннем продовольственном рынке прогнозируется уменьшение сельскохозяйственных продуктов и рост цен на продукты питания.

«Кроме того, малоснежная зима и поздняя весна нарушили отдельные технологические процессы весенне-полевых работ 2021 года и, по предварительным данным, ожидается засушливое лето, что отрицательно будет влиять на сельскохозяйственное производство. Также существует угроза второй и третьей волны пандемии коронавирусной инфекции, и комплекс вышеуказанных последствий может привести к угрозе продовольственной безопасности страны», — отметили в ведомстве.

Министерство предлагает продлить срок запрета на вывоз отдельных видов сельскохозяйственных товаров до конца 2021 года.