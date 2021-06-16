Мэрия Джалал-Абада решила приобрести асфальтобетонный завод. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, тендер объявило Джалал-Абадское управление городских дорог. На эти цели оно планирует потратить 23 миллиона 400 тысяч сомов.

Интересно, что к объявлению приложен документ с требованием к техническим характеристикам на китайском и русском языках.

Отмечается, что завод должен быть 2021 года выпуска с производительностью 60 или 80 тонн в час, с пакетом запасных частей, инструментов и принадлежностей.