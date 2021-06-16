В Бишкеке состоялась премьера фильма «Находка» Темира Бирназарова

В Бишкеке состоялась премьера фильма режиссера Темира Бирназарова «Находка» («Табылга»). Об этом сообщается на сайте Фонда развития кинематографа КР.

По их данным, фильм снят по реальным событиям.

Бывший учитель арендует старый микроавтобус и работает водителем. Его жена выращивает и продает цветы. Старшая дочь учится в университете, сын ходит в школу. Они живут в арендованном доме. У них всегда не хватает денег, всегда в долгах. Однажды днем главный герой фильма в своем фургоне находит дорожную сумку с деньгами. Перед ними стоит дилемма: вернуть деньги и сохранить человеческое достоинство или улучшить свое материальное положение, несмотря ни на что.





В ролях: Эгемберди Чалабаев, Сайра Момунбаева, Адина Бектурова и Арнал Эльдосов.