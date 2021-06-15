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Общество

Новые автобусы прибывают в Бишкек

Новые автобусы прибывают в Бишкек. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, транспорт снят в районе Киркомстрома.

В мэрии не стали комментировать, те ли это автобусы, о поставке которых ранее говорил вице-мэр столицы Русланбек Акылбеков, пообещав предоставить информацию позднее.

Напомним, ранее мэрия Бишкека подписала двусторонний договор о поставке автобусов японской марки ISUZU с ОсОО «Эко Пассажирские перевозки». Компания обязуется в течение года поставить на маршруты не менее 350 экологичных автобусов. По условиям договора первая партия должна быть поставлена на маршрутные линии города до 1 июля.

Ранее вице-мэр столицы Русланбек Акылбеков заявил, что муниципалитет не приобретает эти автобусы, а предоставляет маршруты в аутсорсинг. «То есть мэрия затраты не несет, мы обязуемся предоставить им надлежащие условия, при этом льготы в этих автобусах будут, как и в муниципальных», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197754/
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