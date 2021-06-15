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Общество

Вымогательство $250 тысяч. Мелиса Аспекова просят отпустить под домашний арест

В Первомайском райсуде Бишкека проходит разбирательство по уголовному делу в отношении активиста Мелиса Аспекова, обвиняемого в вымогательстве.

В ходе заседания судья сообщил, что необходимо продлить срок судебного разбирательства и меру пресечения Мелису Аспекову.

Прокурор не стала возражать, а адвокат Сергей Манукян просил отпустить обвиняемого под домашний арест. По его словам, обвинение предъявлено лишь на показаниях одного человека — Улана Джураева.

«Следствие пытается связать вымогательство со стороны Мелиса Аспекова только с митингами. Обвинение необоснованно и не доказано. 27 ноября 2020 года Джураев якобы лично заходил к Садыру Жапарову и тот ему что-то говорил. Следствие указывает на показания Джураева, где говорится, что Аспеков передавал ему деньги», — сказал Сергей Манукян.

Мелиса Аспекова и Улана Джураева задержали по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у должностных лиц ГП «НК «Кыргыз темир жолу» в начале января 2021 года. По версии следствия, они, представляясь приближенными Садыра Жапарова, угрожали проведением проверки деятельности госпредприятия со стороны органов ГСБЭП и организацией митингов против руководства. Улана Джураева отпустили под домашний арест. Мелиса Аспекова перевели из СИЗО ГКНБ в СИЗО-1 Бишкека, он не признает себя виновным.

Улана Джураева суд признал виновным и приговорил к штрафу в размере 260 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197720/
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