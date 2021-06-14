Кыргызстанец прошел в финал международного видеоконкурса. Ему нужна поддержка

Кыргызстанец Максат Конушалиев прошел в финал международного видеоконкурса, который организовал туристический портал Indy Guide из Швейцарии. Об этом 24.kg сообщили его друзья.

В коротком видео Максат Конушалиев показал природу Кыргызстана.

Его друзья просят кыргызстанцев поддержать соотечественника. По условиям конкурса победит тот, кто наберет большее количество просмотров ролика в YouTube до конца июня.

Отмечается, что видео Максат Конушалиев снял и смонтировал в Кыргызстане. В нем показаны многие красивые места страны. Он также поможет популяризировать туризм в республике.