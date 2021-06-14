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Общество

Мэрия Бишкека не отказывалась от приобретения электробусов за счет средств АБР

Мэрия Бишкека не отказывалась от приобретения электробусов за счет АБР. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, в некоторых СМИ появилась информация, что представители мэрии отказались от дальнейшего сотрудничества с Азиатским банком развития в рамках проекта «Электрификация городского транспорта».

«Сейчас мэрия ведет переговоры с руководством АБР. Работа возобновлена с приходом вице-мэра столицы по вопросам транспорта Русланбека Акылбекова», — отметили в муниципалитете.

В частности, ведутся переговоры по приобретению за счет АБР электробусов, электромобилей, а также по созданию службы «Муниципальное экотакси».

Напомним, в августе 2020 года мэрия Бишкека подписала меморандум о взаимопонимании между Азиатским банком развития (АБР) и Министерством финансов КР по проекту электрификации городского транспорта. По нему АБР предусмотрит кредитную линию в $50 миллионов, часть суммы — около $15 миллионов — будет предоставлена на грантовой основе.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197572/
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