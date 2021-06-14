В Бишкеке прошел фестиваль русской культуры в честь Дня России

В Бишкеке в честь Дня России в парке имени Чингиза Айтматова и в Русском театре драмы прошел фестиваль «Русская душа». Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, с приветственным словом на фестивале русской культуры выступили вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева и заместитель главы Первомайского района Аида Рысбаева.

Для гостей были подготовлены концерт, ярмарка русских товаров, гастрономический фестиваль с дегустацией блюд русской кухни, экскурсии, игры, модные показы, спектакль для детей, мастер-классы, интерактивная программа «Русский хоровод».

Весь день артисты, танцоры, исполнители, яркие персонажи русских сказок радовали детей и взрослых богатой интерактивной программой.

Фестиваль прошел при поддержке мэрии столицы, посольства Российской Федерации в Кыргызской Республике. Активное организационное содействие обеспечил Координационный совет российских соотечественников в Киргизии, ОО «Союз соотечественниц».