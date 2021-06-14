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Общество

Саудовская Аравия вновь запретила хадж для иностранцев

Саудовская Аравия вновь запретила хадж для иностранцев. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства по делам хаджа и умры королевства.

Паломничество мусульман к святым местам Мекки и Медины отменяются второй год подряд из-за ситуации с коронавирусом. Королевство Саудовской Аравии допустит к исполнению религиозных обрядов только граждан своей страны.

Совершить хадж разрешат 60 тысячам подданным и резидентам страны, которые были вакцинированы от COVID-19.

«В свете того, что весь мир становится свидетелем продолжающегося развития пандемии коронавируса и появления его новых мутаций принято решение ограничить рамки проведения ритуалов хаджа в 1442 году по хиджре (начался 20 августа 2020 и продлится до 9 августа 2021 года по григорианскому календарю). Общее число паломников — подданных и резидентов страны любой национальности — будет составлять 60 тысяч», — говорится в сообщении.

Все участники хаджа должны быть в возрасте от 18 до 65 лет и не иметь хронических заболеваний.

Ранее Саудовская Аравия не разрешила паломникам из других стран участвовать в малом хадже, сообщало Духовное управление мусульман Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197483/
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