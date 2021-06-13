В Бишкеке 13 июня солнечно. Температура воздуха ожидается +30 градусов. День увеличился до 15 часов 18 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 — отрезки улицы Фрунзе, бульвара Эркиндик.

До 17 июня в Бишкеке отключили горячую воду.

У кого намечается той

Султан Ахматов

Родился 13 июня 1969 года. Заместитель министра экономики и финансов КР.

Жыргалбек уулу Кайрат

Родился 13 июня 1993 года. Член национальной сборной КР по футболу, защитник.

Памятные даты

День работника легкой промышленности Кыргызской Республики

Фото 24.kg. Коллекция Лилии Шахнабиевой на Неделе моды в Бишкеке

Ежегодно во второе воскресенье июня отмечается День работника легкой промышленности КР. Установлен постановлением правительства от 17 апреля 1995 года.

Легкая промышленность — одна из самых активно развивающихся отраслей Кыргызстана, ведущая составляющая кыргызской экономики. С момента своего основания ориентирована на экспорт.

Образован Иссык-Кульский государственный университет

Одно из самых крупных учебных заведений страны создано постановлением Совета народных комиссаров Киргизской ССР 13 июня 1940 года как двухгодичный учительский институт. Его первым директором был Шеньдрих, а его заместителем — известный филолог Зияш Бектенов.

Решением Совета министров СССР от 22 апреля 1953-го на базе учительского института создан Пржевальский государственный педагогический институт. С получением нового статуса вуз поднял на высокий уровень подготовку педагогов не только для Иссык-Кульской и Нарынской областей, но и для всего Кыргызстана. Он стал одним из передовых учебных заведений высшего педагогического образования республики.

18 декабря 1992 года стал университетом, ему присвоено имя Касыма Тыныстанова.

В США запатентована безопасная булавка

13 июня 1825 года нью-йоркский механик Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку. Ему нужно было срочно оплатить долг $15, а денег не было. Подумав пару часиков, он сделал эскиз простенькой проволочной застежки. С одного конца у нее была кольцевая пружинка, а с другого — пластинчатый замочек («приемничек») для кончика иглы. И тут же продал права на свое изобретение за $400.

Идея Уолтера Ханта была ненова, ведь безопасную булавку придумали еще задолго до него. Подобные изделия использовались многими древними и средневековыми народами.

Люди, которые меняли мир

Родилась оперная певица Эсенбю Нурманбетова

Фото из интернета. Эсенбю Нурманбетова

Родилась 13 июня 1957 года. Оперная певица (сопрано) и педагог, народная артистка КР, лауреат премии комсомола Киргизии.

Работая на сцене Кыргызского театра оперы и балета, являлась непревзойденной исполнительницей ведущих партий классического репертуара кыргызских оперных спектаклей: «Ай-Чурек» (Калыйман), «Манас» (Канайым), «Ажал Ордуна» (Зулайка), «Токтогул» (Валентина), «Курманбек» (Гулайым), «Аста секин: колукту!» (Зияда), «Ак-Моор» (Ак-Моор) и многих других.

Являлась отличной концертной исполнительницей, владеющей обширным репертуаром: песни и романсы, арии из опер кыргызских, казахских, русских и зарубежных композиторов, а также народные песни.

С 2016-го преподавала в Кыргызской национальной консерватории.

Умерла 2 января 2019 года.

Умер Герой Советского Союза Ефрем Курочкин

Фото www.moypolk.ru. Ефрем Курочкин

Родился 21 января 1921 года в Пржевальске. Сержант Рабоче-крестьянской Красной армии, участник советско-финской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза.

С июля 1941-го — на фронтах Великой Отечественной войны.

К июлю 1944 года гвардии сержант Ефрем Курочкин командовал орудием 220-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка 48-й армии 1-го Белорусского фронта.

Отличился во время освобождения Минской области Белорусской ССР. 4 июля 1944-го расчет Ефрема Курочкина участвовал в отражении немецкой контратаки в районе деревни Узляны Пуховичского района. В критический момент боя Курочкин поднял свой расчет в атаку, отбросив противника.

После окончания войны проживал в поселке Джети-Огуз Иссык-Кульской области, до выхода на пенсию работал на шахте.

Умер 13 июня 1986 года.