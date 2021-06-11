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Общество

Фотовыставка «Увлечение небом — лучшее хобби» проходит в аэропорту «Манас»

В международном аэропорту «Манас» открылась фотовыставка «Увлечение небом — лучшее хобби». Об этом сообщили в ОАО.

На ней представлены лучшие работ конкурс-споттинга, который прошел 9 мая 2021 года среди любителей авиационной фотографии.

Споттинг-встречи — уникальная возможность запечатлеть моменты взлета и посадки воздушных судов, взглянуть на работу наземных служб аэропорта, сделать отличные кадры на перроне и рулежных дорожках, в местах стоянок воздушных судов.

Выставка функционирует на третьем этаже в новом аэровокзальном комплексе АВК2 (24/7).

Экспозиция посвящена 20-летию со дня образования ОАО «Международный аэропорт «Манас».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197310/
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