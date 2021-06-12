В Бишкеке 12 июня небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +33 градуса. День увеличился до 15 часов 17 минут.

Отключение газа, света, воды

До 17 июня в Бишкеке отключили горячую воду.

У кого намечается той

Азиз Мурадилаев

Родился 12 июня 1978 года во Фрунзе. Актер театра и кино.

Памятные даты

Установлены дипломатические отношения между Кыргызстаном и Великобританией

Это случилось 12 июня 1992 года. Посольство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии открыто в Бишкеке в декабре 2011-го.

Всемирный день борьбы с детским трудом

Международная организация труда (МОТ) впервые провела Всемирный день борьбы с детским трудом в 2002-м.

Его цель — привлечь внимание к этой проблеме и необходимости мер к ее ликвидации. Каждый год 12 июня правительства, организации работодателей и работников, представители гражданского общества, а также миллионы людей по всему миру объединяют свои усилия в борьбе с детским трудом.

В Кыргызстане 26,7 процента детей в возрасте 5-17 лет привлекают к детскому труду. Такие данные получены в ходе исследования Нацстаткома, проведенного в 2018-м.

Люди, которые меняли мир

Родился заслуженный деятель искусств КР Аркадий Битюков

Фото из архива 24.kg. Аркадий Битюков

Родился 12 июня 1932-го в селе Новониканоровка Ворошиловградской области УССР. В том же году его семья переехала в Киргизскую ССР.

В 1966-1958 годах работал редактором на киностудии «Киргизфильм», затем в Мини­стерстве культуры Киргизской ССР — заместителем начальника Главного управления кинематографии, редактором по производству документальных и художественных фильмов.

В 1963-1965 годах вернулся в «Киргизфильм» — заместителем директора по производству документальных и научно-популярных фильмов.

С 1973-го был заместителем заведующего отде­лом культуры ЦК Компартии Киргизии.

Написал свыше 20 дикторских текстов к киножурналу «Советская Киргизия», сценарии киноочерков «Праздник моло­дости», «С открытым сердцем», «Звени, песня», сценарии научно-популяр­ных фильмов «Дело наших рук» и других.

Опубликовал немало рецензий и статей по различным ак­туальным вопросам киноискусства КР.

Умер 27 октября 2020 года.

Умер режиссер Кубанычбек Арзиев

Родился 10 января 1938 года. Режиссер, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики.

Личность эрудированная, он мыслил масштабно и обладал удивительным знанием творчества композиторов-классиков и современников, профессионально владел актерским искусством.

Именно ему поручали постановку сложнейших оперных спектаклей: «Князь Игорь», «Отелло», «Севильский цирюльник», «Паяцы», «Перед бурей», «Михаил Фрунзе».

Помимо основной работы в Кыргызском театре оперы и балета, Кубанычбек Арзиев был постоянно занят в качестве главного режиссера общеполитических программ, его приглашали художественным руководителем Кыргызского государственного цирка, более 10 лет работал на кафедре оперной подготовки Кыргызского государственного института искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой.

Умер 11 июня 1987-го.

Умер режиссер Алмаз Сарлыкбеков

11 ноября 1950 года в селе Толок (ныне Московский район) родился театральный режиссер Алмаз Сарлыкбеков.

С 1974-го он работал в народных театрах Кыргызстана. В 1981 году назначен главным режиссером Нарынского музыкально-драматического театра. Руководил Кыргызским государственным ТЮЗом, затем стал директором и главным режиссером Кыргызского национального академического театра драмы имени Токтоболота Абдумомунова.

Умер в 2008-м.

Умер композитор Насыр Давлесов

Советский композитор, народный артист Киргизской ССР Насыр Давлесов родился 15 марта 1929 года в селе Кара-Булак.

С 1956-го — главный дирижер Оркестра кыргызских народных инструментов имени Карамолдо Орозова, в 1983-1985 годах — главный дирижер Кыргызского театра оперы и балета. Автор более 200 песен, романсов, хоров, кантат, музыкальной комедии «Осторожно, невеста», оперы «Курманбек». Соавтор Государственного гимна КР.

Умер в 2011-м.