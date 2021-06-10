Цифра дня. 15 тысяч 973 машины ввезли в Кыргызстан с начала года

В Кыргызстане за пять месяцев зарегистрировано почти 16 тысяч свежепригнанных авто. Об этом сообщает пресс-служба ГРС.

«По данным ГУ «Унаа» при ГРС на 1 июня, за последние пять месяцев в территориальных подразделениях ведомства было проведено 170 тысяч 565 регистраций автомототранспорта. В том числе произведено 15 тысяч 973 первичные регистрации. Также за этот период по республике выдано 230 тысяч государственных автономерных знаков и 140 тысяч свидетельств о регистрации транспортных средств», — отметили в ведомстве.

В ГРС напоминают, что с 1 июня стартовала национальная кампания по перерегистрации автомашин с нулевой ставкой сбора. С получением новых автономеров стоимость услуги составит 1 тысячу 360 сомов, без изменения номера — 460 сомов. Главным условием для льготного переоформления транспортного средства является погашение всех задолженностей.