Со следующей недели по выходным в Балыкчи можно будет доехать на поезде

С 18 июня будут курсировать поезда № 608/609 по маршруту «Бишкек-1» — «Рыбачье». Об этом сообщили в ГП «НК «Кыргыз темир жолу».

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Поезд по пятницам, субботам и воскресеньям отправляется в 7.00, прибывает в Балыкчи в 11.59. Обратно отправляется в 17.15 и прибывает в 22.03.

Стоимость проезда от станции «Бишкек-1» до станции «Рыбачье» для детей до пяти лет — бесплатно (из расчета один ребенок на одного взрослого пассажира), с 5 до 10 лет — 34 сома, с 10 лет и старше — 69 сомов.

Посадка и проезд пассажиров допускаются только в масках и желательно в перчатках. Передвижение между вагонами запрещено.