В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 29 медработников. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали четыре случая, Оше — восемь, Чуйской области — четыре, Ошской — пять, Джалал-Абадской — пять, Баткенской, Иссык-Кульской и Джалал-Абадской — по одному.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны четыре медработника, из домашней изоляции — один.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 4 тысячи 886, из которых выздоровели 4 тысячи 674 медработника.