В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались девять человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще девять человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зафиксировали пять летальных случаев, Чуйской области — два, Иссык-Кульской — два.

С марта 2020 года в республике скончались 1 тысяча 890 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.