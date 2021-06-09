В Бишкеке определили школы и детсады с самой благоустроенной территорией. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, управление образования провело конкурс среди образовательных организаций «Благоустройство и озеленение прилегающей территории».

Среди детских садов победу одержала специализированная дошкольная организация № 48, второе место разделили ДОО № 145 и 43, третье — ДОО № 51 и 52. В номинации «Лучшая игровая площадка» победителем стала ДОО № 82.

В конкурсе среди школ в номинации «Лучший дворик» первое и второе места разделили школы № 6 и 69, а третье заняла сш № 63. «Цветущей школой» признана № 84, второе место у школы № 77, третье — у школы № 40.