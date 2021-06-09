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Общество
Сюжет: COVID-19

ВОЗ предупредила о катастрофических последствиях быстрого снятия ограничений

«Резкое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто еще не прошел вакцинацию», заявил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Об этом сообщили «Новости ООН».

Он отметил, что, несмотря на позитивную общемировую тенденцию с заболеваемостью COVID-19, в отдельных странах и регионах складывается очень тяжелая ситуация. На прошлой неделе в Африке, на американских континентах, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе отмечался рост числа смертей в результате заболевания коронавирусом.

«Мы все чаще видим две стороны пандемии: во многих странах ситуация по-прежнему очень тяжелая, в то время как в других странах, где отмечается самый высокий уровень вакцинации населения, уже начинают говорить о снятии ограничений», — сказал он.

При этом, по словам главы ВОЗ, в странах с высоким уровнем вакцинации смертность от COVID-19 снижается даже среди пожилых людей, но снимать ограничительные меры нужно постепенно и с осторожностью.

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«При возросшей глобальной передаче вариантов, которые вызывают обеспокоенность, слишком быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто еще не вакцинировался», — сказал президент ВОЗ.

Он также предупредил, что неравномерное распределение вакцин от COVID-19 позволяет вирусу распространяться, увеличивая вероятность появления варианта коронавируса, который снижает эффективность вакцин.

Тедрос Гебрейесус также сообщил, что во многих странах до сих пор ощущается острая нехватка вакцин. По данным ВОЗ, богатые страны получили 44 процента всех доз препаратов, а страны с низким уровнем дохода — лишь 0,4 процента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196897/
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