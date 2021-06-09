В Бишкеке 9 июня солнечно. Температура воздуха ожидается +34 градуса. День увеличился до 15 часов 15 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — отрезки улиц Исанова, Фрунзе,Тоголока Молдо, Абдыкадырова, Асаналиева, Красной, Кочкорской, Леваневского, Матыева, Гагарина, Коммунарова, Рижской, микрорайон «Джал-23», 91, жилмассивы «Ак-Босого» (улица Чуй, 10-16), «Арча-Бешик» (улицы Ак-Кайын, Кереге-Тоо, Муромская, Кривоносова, Чортекова, Ак-Марал, Жазыйра, Ахунбаева);

9.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Ашар, Саадак, Ташрабат), «Ак-Ордо» (улицы Тагай-Бий, Садыр-Аке, Бугу-Эне, Барчын);

9.00-19.00 — отрезки улиц Лермонтова, Курманалиева, Болотной, Карпатской, Шайыр, Осмонкула, Суворова, Кирпичной, Древесной, Жданова, Саманчина, Жибек Жолу.

9.30-17.00 — 10-й микрорайон, 1, 18, 30-34;

10.00-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Тон, Шоокум, Куйручук).

До 17 июня в Бишкеке отключили горячую воду.

У кого намечается той

Саламат Эргешов

Родился 9 июня 1980 года в городе Фрунзе. Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета КР.

Памятные даты

Учрежден Евразийский фонд стабилизации и развития

ЕФСР — региональный финансовый механизм объемом $8,513 миллиарда, который учрежден в 2009 году Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном.

Фонд создан в целях преодоления негативных кризисных последствий, обеспечения долгосрочной устойчивости и содействия интеграции экономик государств-участников. Евразийский банк развития как управляющий средствами фонда координирует свою деятельность с другими международными финансовыми институтами и участвует в работе донорских клубов.

Международный день друзей

Хотя история умалчивает, кем и когда этот неофициальный праздник учрежден, это не лишает его популярности. Возможно, этот праздник для кого-то станет отличным поводом к тому, чтобы вновь, спустя какое-то время, позвонить или написать старым добрым друзьям, а потом собраться шумной дружной компанией и поделиться хорошими новостями и приятными воспоминаниями.

Международный день архивов

Учрежден Международным советом архивов в ноябре 2007-го на Генеральной ассамблее в Квебеке (Канада).

Дата для праздника выбрана не случайно — именно в этот день в 1948 году решением ЮНЕСКО и под ее эгидой основан МСА.

Международный совет архивов — профессиональная организация мирового архивного сообщества, способствующая сохранению, развитию и использованию мирового архивного наследия. Она является нейтральной неправительственной организацией, финансируемой ее членами из многих архивов по всему миру.

На сегодня в МСА около 1,5 тысячи членов из более чем 190 стран.

Люди, которые меняли мир

Родился Герой Советского Союза Василий Кайкин

В 1910 году в селе Тюп родился Герой Советского Союза Василий Кайкин. Старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны.

Отличился во время форсирования Одера. 30 января 1945-го Василий Кайкин прикрывал отход своих товарищей в районе железнодорожной станции Альткессель. Израсходовав боеприпасы, он подорвал себя и окруживших его немецких солдат гранатой. Похоронен в польском городе Жагани.

В честь героя установлен памятник и названы улица, школа, парк культуры и отдыха в селе Тюп.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

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