В Бишкеке возле Верховного суда митинг. Участницы недовольны судисполнителями

В Бишкеке возле здания Верховного суда митингуют несколько женщин.

Фото 24.kg. Митинг возле Верховного суда

Они заявляют, что банки хотят отобрать у них жилье, которое они предоставили в залог для получения кредита.

«Судисполнители получают гонорары от банков за то, что отбирают у нас квартиры. Такого быть не должно. Страдают 3 тысячи 560 женщин. Нужно запретить изымать последнее жилье. Эти вопросы суды должны рассматривать справедливо. Постоянно страдаем из-за мошеннических действий банков и судов. Выступаем против того, чтобы недвижимость, которую мы даем под залог, не отбирали. Президент Садыр Жапаров нас не слышит, уже несколько раз выходим на митинги», — рассказала одна из участниц акции протеста.