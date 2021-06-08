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Общество

Фильм «Шамбала» участвует в конкурсе Imagine India Film Festival

Картина «Шамбала» режиссера Артыкпая Суюндукова участвует в официальном конкурсе полнометражных картин на кинофестивале Imagine India Film Festival, который пройдет 24 сентября — 9 октября в Испании. Об этом 24.kg сообщили в НК «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева.

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Фестиваль Imagine India посвящен укреплению сотрудничества между Индийским субконтинентом, остальной частью Азии и Испании, а также Европейским союзом.

Картина «Шамбала» снята по повести Чингиза Айтматова «Белый пароход». Основная идея философии фильма сохранена, а сюжетная канва изменена почти на 90 процентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196796/
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