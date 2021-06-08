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Общество

В Шопокове мэрия вовремя не приняла на баланс социальные объекты

По результатам проверки со стороны прокуратуры Чуйской области на баланс мэрии Шопокова Сокулукского района приняты социальные объекты — Дом культуры и стадион общей стоимостью 23 миллиона 728 тысяч сомов.

Это произошло после проведения проверки, в рамках которой установлено, что в ходе инвентаризации госимущества муниципалитетом Шопокова в нарушение постановления правительства «О передаче объектов в муниципальную собственность» эти объекты не числятся на его балансе.

«Для защиты и сохранности государственного имущества прокуратурой в мэрию Шопокова внесен акт прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которого вышеуказанные объекты приняты на баланс муниципалитета», — сообщили в Генпрокуратуре.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196785/
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